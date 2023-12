Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a adoptat miercuri o poziție in vederea declanșarii modificarii tratatelor UE, pentru eliminarea votului in unanimitate in Consiliul Uniunii Europene, potrivit stiripesurse.ro . Cristian Terheș a postat o reacție, in care a scris ca majoritatea europarlamentarilor au votat pentru…

- Anunț care vizeaza și Romania din partea lui Joe Biden: Putin spera sa distruga stabilitatea și integrarea regionala mai larga și sa profite de haosPresedintele american, Joe Biden, a semnat un articol de opinie in The Washington Post, in care face apel, printre altele, la continuarea ajutorului acordat…

- Secretarul de stat pentru afaceri globale si strategii diplomatice Traian Hristea i a primit joi, 2 noiembrie 2023, pe reprezentantii Grupului statelor membre ale Organizatiei Cooperarii Islamice acreditati la Bucuresti. Secretarul de stat pentru afaceri globale si strategii diplomatice Traian Hristea…

- UE și-a redus dependența de combustibilii fosili rusești: prin eliminarea treptata a importurilor de carbune; prin reducerea importurilor de petrol cu 90 %; a celor de de gaze de la 155 de miliarde de mc in 2021 la aproximativ 80 de miliarde de mc in 2022 și la 40-45 de miliarde de mc in 2023. […]

- Comisia Europeana a dat publicitații raportul privind "Starea uniunii energetice 2023", care arata modul in care UE a raspuns la razboiul declanșat de Rusia in Ucraina și la utilizarea aprovizionarii energiei drept arma de catre Moscova. Principalele concluzii ale documentului arata ca printre masurile…

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a avut vineri, 29 septembrie 2023, o intrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati la Bucuresti. Evenimentul a fost organizat de Ambasada Spaniei in Romania, in contextul detinerii de catre Spania a Presedintiei rotative a Consiliului…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns la un consens cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski prin ocolirea liderilor statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la autorizarea importului de cereale ucrainene. Potrivit ministrului ungar al agriculturii, procedura Executivului…

- Criza cerealelor – Ministrul ungar de Externe: 'Comisia Europeana a eșuat in a reprezenta interesele statelor membre'La prima intalnire sub egida presedintiei cehe a miniștrilor de externe din tarile Grupului de la Visegrad (Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia - V4), toata lumea a aratat clar ca este…