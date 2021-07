Țarile membre ale OPEC+, principalii producatori dețiței la nivel global, au ajuns duminica la un acord pentru creșterea productiei incepand cu luna august. Acest lucru ar urma sa tina sub control preturile, care au atins cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani. Acordul prevede ca grupul celor 23 de mari producatori de petrol, care include tarile membre ale Organizatiei Statelor Exportatoare de Petrol si aliati precum Rusia, isa iși majoreze productia cu 400.000 de barili pe zi in fiecare luna din august pana in decembrie, susține OPEC intr-un comunicat de presa. De asemenea, grupul a convenit…