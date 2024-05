Stiri pe aceeasi tema

- Mariana Butnariu (gds.ro) Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a anunțat cinci zile de doliu dupa moartea președintelui țarii, Ebrahim Raisi. Raisi a fost ucis intr-un accident de elicopter intr-o zona muntoasa din nord-vestul Iranului, impreuna cu ministrul de externe Hossein Amir-Abdollahian.…

- Președintele iranian Ebrahim Raisi și ministrul sau de externe au murit in accidentul de elicopter din provincia Azerbaidjanul de Est, a anunțat luni un oficial iranian, dupa ce echipele de cautare au localizat epava.Elicopterul era vechi și greu de intreținutRaisi, care avea 63 de ani, calatorea,…

- Zeci de drone iraniene au fost lansate sambata seara spre Israel. In cateva ore vor ajunge in spațiul aerian israelian. Dronele au fost observate deasupra Irakului. Spațiile aeriene din Egipt, Israel, Liban, Iordania, Irak, Kuweit și parți din Iran au fost inchise pentru zborurile comerciale. Apararea…

- Petrom și Romgaz, cei doi producatori de petrol și gaze ai Romaniei, vor fi obligați ca, la nivelul anului 2030, sa asigure in țara o capacitate de stocare a dioxidului de carbon in Romania, care sa asigure depozitarea subterana a 9 milioane de tone de CO2 pe an, potrivit unei prezentari facute de Federația…

- Oji Holdings, specializata in produse din hartie, a declarat ca va inceta sa mai produca scutece pentru copii in septembrie, pe fondul unei scaderi puternice a cererii. Firma a inregistrat o scadere a vanzarilor de la un varf de aproximativ 700 de milioane in 2001 la 400 de milioane in prezent. Vanzarile…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.I.2024, au totalizat 2.648.500 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 39.000 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 1.518.900 tep, in scadere cu 47.000 tep (-3%) fata de perioada 1.I-31.I.2023, iar…

- Pentru ”a asigura rolul central al Iranului in energia globala”, 80 de miliarde de dolari vor fi investite in dezvoltarea zacamintelor sale de gaze, a spus Owji in timpul celui de-al saptelea summit al Forumului Tarilor Exportatoare de Gaze (GECF) desfasurat in Algeria. De la reimpunerea sanctiunilor…

- In observatiile impartasite cu delegatii la un briefing al Wood Mac de miercuri, in timpul conferintei Energy Institute de la Londra, vicepresedintele companiei pentru cercetarea petrolului, Alan Gelder, a anticipat, ca majoritatea celorlalti analisti, ca cea mai mare parte a acestei cresteri va veni…