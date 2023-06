Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat marti, ca aliatii vor lua decizii ”foarte semnificative” la summitul organizatiei de luna viitoare din capitala lituaniana Vilnius pentru a aduce Ucraina mai aproape de NATO si pentru a intari capacitatea de descurajare si aparare a aliantei militare…

- Cel mai important general american a declarat luni pentru CNN ca, deși Ucraina este "foarte bine pregatita" pentru o contraofensiva impotriva Rusiei, este "prea devreme pentru a spune ce rezultate se vor produce"."Sunt intr-un razboi care reprezinta o amenințare existențiala pentru insași supraviețuirea…

- Washingtonul incurajeaza Kievul ignorand public atacul cu drone ce a lovit marti mai multe cartiere ale Moscovei, a declarat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, dupa ce presedintele Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru loviturile aeriene, informeaza miercuri Reuters.

- Liderii G7 au chemat China sambata la Hiroshima „sa faca presiuni asupra Rusiei pentru a-si inceta agresiunea” impotriva Ucrainei, declarand totodata ca doresc relatii „constructive si stabile” cu Beijingul, informeaza France Presse, transmite AGERPRES . „Suntem pregatiti sa construim relatii constructive…

- Ministrii Agriculturii din tarile G7 (Grupul celor sapte tari puternic industrializate) au condamnat duminica folosirea de catre Rusia a alimentelor „ca mijloc destabilizator si instrument de coercitie geopolitica” in timpul invaziei sale in Ucraina, transmite EFE. „Continuam sa condamnam in termenii…

- Un oficial rus a avertizat vineri, 21 aprilie, cu privire la o cursa "incontrolabila" a inarmarii care implica mai multe puteri nucleare, relateaza agenția rusa de presa RIA, potrivit Reuters."In esența, asistam la o cursa a inarmarii cu rachete cu consecințe greu de prevazut. Zeci de miliarde de dolari…

- Vicepresedintele Consiliului Securitatii Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, se arata scandalizat de cerițele țarilor din G 7 - Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit si Statele Unite. Medvedev vorbește in reacția sa despre o aluzie la un posibil razboi nuclear intre Rusia și alianța…

- Ucraina a fost al treilea mare importator de arme in 2022, tarile europene au facut si ele achizitii semnificative, in timp ce exporturile Rusiei au scazut mult, iar Franta concureaza serios Moscova pentru locul doi in lume la livrari de armament, capiol la care hegemonia continua sa o detina Statele…