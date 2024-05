Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Biden discuta cu Congresul SUA acordarea unui pachet suplimentar de sprijin pentru Republica Moldova in valoare de 50 de milioane de dolari, destinat cu precadere sporirii rezilientei la interferentele rusesti si sustinerii economiei, a anuntat miercuri, la Chisinau, secretarul american…

- Noul ajutor este al doilea anuntat saptamana aceasta, in urma unui ajutor in valoare de un miliard de dolari destinat Kievului, dezvaluit miercuri. Aceste doua sume fac parte din bugetul unei asistente a Kievului in valoare de 61 de miliarde de dolari, adoptat prin vot saptamana aceasta in Congres si…

- Un amplu pachet de ajutor extern a trecut cu usurinta, marti seara tarziu, in Congresul SUA, dupa luni de amanare, deschizand calea pentru o noua finantare de miliarde de dolari pentru Ucraina, in contextul in care forta de invazie a Rusiei avanseaza si Kievul duce lipsa de provizii militare, transmite…

- Atacurile cu drone asupra centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, aflata sub controlul Rusiei, reprezinta un „punct de cotitura” in razboiul din Ucraina si trebuie sa inceteze, a declarat joi Rafael Grossi, seful organizatiei de supraveghere nucleara a ONU, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Dmitro Kuleba, ministrul ucrainean de Externe, a acordat un interviu la numai o ora dupa un atac masiv al armatei ruse, in care noua persoane au fost ranite. Oficialul ucrainean și-a pierdut controlul și a renunțat la diplomație. Dmitro Kuleba, mnistrul Externelor din Ucraina, a renunțat la diplomație,…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca a vazut „documentele secrete” și e convins ca interdicțiile de a intra in Republica Moldova și Ucriana ale lui George Simion sunt decizii intemeiate, scrie Digi24.„Documentele au un regim secret, nu pot sa divulg lucruri pe care nu am voie sa le vorbesc. Doar statul…

- Razboi in Ucraina, ziua 749. Statele Unite au anunțat un pachet de ajutor de aparare constand in arme și echipamente pentru Ucraina in valoare de 300 de milioane de dolari, potrivit consilierului american pentru securitate naționala Jake Sullivan.

- Congresul deputaților de toate nivelurile din republica separatista nerecunoscuta Transnistria, reunit miercuri in ședința extraordinara la Tiraspol, a adoptat o rezoluție prin care cere sprijinul Rusiei, denunțand „presiuni din partea Republicii Moldova”. Chiar daca au fost zvonuri ca ar putea fi ceruta…