- Situatia privind drepturile omului in Republica Belarus este „catastrofala” si continua sa se inrautateasca, a declarat marti raportoarea speciala a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) in aceasta tara, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Legislativul va gazdui ședința comuna a Comisiei drepturile omului și relații interetnice din Parlamentul Republicii Moldova și a Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minoritați din Senatul Parlamentului Romaniei. Evenimentul va avea loc marți, 20 iunie. In cadrul ședinței…

- Presedintele Klaus Iohannis va primi, sambata, premiul Civic German, conferit de Fundatia Civica Bad Harzburg, in cadrul unei ceremonii care va avea loc la Castelul Benrath, din Dusseldorf, Republica Federala Germania, a informat Administratia Prezidentiala, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate,…

- Klaus Iohannis, noi succesuri. Va fi premiat cu Premiul Franz Werfel pentru drepturile omului 2023Presedintele Romaniei Klaus Iohannis va fi distins cu Premiul Franz Werfel pentru drepturile omului 2023. Fiind cel de-al 23-lea detinator, presedintele de 63 de ani va fi distins pentru activitatea…

- Luni, 24 aprilie, ora 14,00, in sala Ars Nova a Centrului Cultural Pitești va avea loc prelegerea cu tema ” Postmodernismul Cultural și drepturile omului”. Manifestarea are loc in cadrul proiectului cultural ” Cultura și Credința in Societatea Contemporana”, coordonat de Marius Andreescu. Cunoscutul…

- Autopsia barbatului arestat pentru coruptie si care a murit in custodia politiei joi a concluzionat ca s-a sinucis prin spanzurare, a anuntat vineri procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, in timp ce organizatii pentru drepturile omului solicita o "ancheta independenta", transmite AFP,…