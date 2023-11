Stiri pe aceeasi tema

- Un palestinian obisnuit din Gaza traieste in medie cu doar doua bucati de paine pe zi, potrivit unui oficial ONU, informeaza The Guardian, citand AP, informeaza News.ro.Palestinianul obisnuit din Gaza traieste cu doua bucati de paine araba facuta din faina pe care ONU a depozitat-o in regiune, insa…

- Sefii de stat si de guverne din Uniunea Europeana (UE), reuniti intr-un summit la Bruxelles, intampinau joi dificultati sa gaseasca o expresie comuna cu privire la razboiul dintre Israel si Hamas in Fasia Gaza, unii insistand asupra dreptului statului evreu de a se apara, iar altii asupra nevoii de…

- Presedintele Vladimir Putin a avertizat miercuri in legatura cu riscul extinderii conflictului dintre Israel si Hamas cu mult dincolo de Orientul Mijlociu si a spus ca este gresit ca femeile, copiii si batranii nevinovati din Fasia Gaza sa fie pedepsiti pentru crimele comise de altii.

- Israelul a emis sambata, 21 octombrie, un avertisment privind calatoriile in Egipt, Iordania și Maroc, invocand temerile ca cetațenii israelieni pot fi ținta unor atacuri pe fondul tensiunilor generate de razboiul cu Hamas, transmite Times of Israel.Apelul a fost facut intr-un comunicat comun emis de…

- Israelul a cerut sambata cetatenilor sai care se afla in Egipt, Iordania si Maroc sa paraseasca aceste tari ”cat mai repede cu putinta” din cauza ”agravarii manifestatiilor impotriva Israelului”, transmite Agerpres . O alerta similara, de nivel 4, cel mai ridicat, a fost deja emisa pentru Turcia. Apelul…

- In contextul tensiunilor crescute dintre Israel și gruparea Hamas, președintele american Joe Biden a adus claritate asupra poziției Statelor Unite intr-o declarație cheie data in timpul unei apariții televizate la emisiunea „60 Minutes” de pe postul CBS. Mai mult, liderul american avertizeaza impotriva…

- Aproape 190.000 de palestinieni au fost nevoiți sa plece de acasa din cauza razboiului dintre Israel și Hamas, a anunțat ONU, potrivit Mediafax.„Deplasarea in masa a escaladat in ultimele 24 de ore de-a lungul Fașiei Gaza, ajungand la peste 187.518 de oameni și este de așteptat sa creasca in continuare",…