ONU consideră că problema jihadiştilor străini constituie o responsabilitate comună internaţională ''Este nevoie de o cooperare internationala pentru a solutiona aceasta problema'', a declarat Guterres pentru postul de radio RTL. Secretarul general al ONU se afla in capitala franceza pentru a participa la Forumul de Pace de la Paris, unde sunt invitati 30 de sefi de stat sau de guvern din intreaga lume. Turcia a inceput luni expulzarea militantilor straini din SI aflati in centre de detentie pe teritoriul turc. Aceasta masura a survenit dupa ofensiva desfasurata de Ankara in nord-estul Siriei, criticata dur de Occident intrucat a vizat fortele kurde aliate cu coalitia internationala… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a inceput expulzarea militantilor capturati din gruparea Stat Islamic (SI), a anuntat luni postul de televiziune TRT Haber, dupa ce ministrul de interne turc Suleyman Soylu a avertizat saptamana trecuta ca Ankara va incepe aceasta operatiune chiar daca detinutilor respectivi le-au fost revocate…

- Turcia ii va trimite pe membrii Statului Islamic capturati inapoi in tarile lor de origine chiar daca le-a fost revocata cetatenia, a declarat luni ministrul de interne Suleyman Soylu, criticand abordarea tarilor europene fata de acest subiect, relateaza Reuters. Turcia a lansat luna trecuta…

- Forțele kurde din Siria se așteapta la represalii din partea gruparii Statului Islamic, dupa anunțul morții șefului organizației, Abu Bakr al-Baghdadi, în timpul unui raid american, a spus pentru AFP comandantul Forțelor Democrate Siriene. ”Celulele teroriste îl vor razbuna pe…

- Vorbind cu presa in timpul unei vizite in Afganistan, Esper a spus ca, desi este in desfasurare retragerea din nord-estul Siriei, unele trupe se afla in continuare alaturi de forte partenere in apropiere de campurile petroliere si ca exista discutii ca unii militari sa ramana acolo. Esper a precizat…

- "Sa fie clar, noi (SUA) nu abandonam fortele kurde partenere", a declarat Esper in fata jurnalistilor, adaugand ca forte ale SUA raman cu kurzii in unele zone ale Siriei si ca SUA au retras doar 50 de soldati din zona de conflict. Turcia a pus SUA intr-o "situatie dificila", a adaugat el.…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In…

- ''Rugati-va pentru aliatii nostri kurzi care au fost abandonati rusinos de administratia Trump'', a scris el pe Twitter. ''Voi conduce eforturile Congresului de a-l face pe Erdogan sa plateasca scump'', a adaugat senatorul republican, care este de obicei un sustinator apropiat al presedintelui Donald…

- Fortele armate turce au lansat miercuri o ofensiva in nordul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan printr-un mesaj pe Twitter, preluat de DPA. Erdogan a denumit operatiunea "Izvorul Pacii" si a afirmat ca tintele sunt Statul Islamic si militiile kurde YPG (Unitatile de Protectie…