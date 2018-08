O ceremonie de depunere de coroane in memoria lui Kofi Annan, fostul secretar general al Natiunilor Unite, a avut loc miercuri la sediul din New York al organizatiei, relateaza Xinhua. Kofi Annan, diplomat ghanez, a incetat din viata sambata, in Elvetia, la varsta de 80 de ani, dupa o scurta suferinta. El a exercitat functia de secretar general al ONU timp de 10 ani, pana in 2006, si a fost laureat al Premiului Nobel pentru Pace. 'Ne aflam aici pentru a-i aduce un omagiu lui Kofi Annan, unul din cei mai buni dintre noi, un om care a intruchipat valorile Natiunilor Unite si ne-a facut mandri…