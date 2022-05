Stiri pe aceeasi tema

- 33 de state membre au votat in favoarea rezoluției, 12 s-au abținut și alte 2, China și Eritreea, au votat impotriva, potrivit Sky News.Organizația Națiunilor Unite a organizat o sesiune de urgența la Geneva pentru a analiza dovezile privind presupusele incalcari ale Moscovei in Ucraina.Kievul a transmis…

- Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a votat pentru adoptarea unei rezoluții prin care se inființeaza o ancheta privind acuzațiile de abuzuri comise de trupele rusești in Ucraina, transmite Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Inaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) a anuntat ca din 24 februarie si pana la 2 aprilie, la miezul noptii, s-au inregistrat 3.455 de victime civile in Ucraina: 1.417 oameni au murit si 2.038 au fost raniti. Dintre civilii ucisi, 293 sunt barbati, 201 femei, 22 fete si 40 baieti. In…

- Este a 26-a zi de razboi in Ucraina și bombardamentele rusești continua. Patru oameni au murit in Kiev, dupa ce proiectilele rusești au cazut intr-o zona rezidențiala și peste un centru comercial. Este alerta de securitate in Sumi, unde exploziile au afectat o centrala chimica, avand loc o scurgere…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a anunțat, luni, ca cel puțin 1.207 de civili au fost uciși sau raniți in Ucraina de la inceputul invaziei rusești. Consilierul președintelui Zelenski, Mihai Podoliak, a acuzat Rusia ca a distrus peste 200 de școli, 34 de spitale și peste 1.500 de cladiri…

- Parlamentul din Ucraina a votat, cu puțin timp in urma, decretarea starii de razboi pe intreg teritoriul țarii. Executivul ucrainean a votat, in unanimitate, cu 299 de voturi, decretarea starii de razboi pe intreg teritoriul țarii. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, in jur de…

- Rusia si-a crescut prezenta militara la granita cu Ucraina cu aproximativ 7.000 de soldati in ultimele zile, chiar daca Moscova a anuntat o retragere partiala a fortelor sale, informeaza CNN. „Fiecare indiciu pe care il avem acum este ca ei intentioneaza doar sa se ofere public sa vorbeasca si sa faca…

- Rusia si-a crescut prezenta militara la granita cu Ucraina cu aproximativ 7.000 de soldati in ultimele zile, chiar daca Moscova a anuntat o retragere partiala a fortelor sale, informeaza CNN. „Fiecare indiciu pe care il avem acum este ca ei intentioneaza doar sa se ofere public sa vorbeasca si sa faca…