ONRC: Numărul firmelor radiate a crescut cu aproape 9% în primul semestru Numarul firmelor radiate la nivel national a crescut cu 8,77% in primele sase luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 35.420 radieri, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti – 5.607 (plus 8,81 fata de ianuarie-iunie 2021) si in judetele Timis – 1.605 (plus 4,15%), Constanta – 1.584 (plus 14,12%) si Cluj – 1.564 (plus 10,92%). La polul opus, cele mai putine radieri au fost consemnate in judetele Ialomita – 295 (in crestere cu 19,43% fata de primele sase luni ale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

