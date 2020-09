Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a scazut cu 10,11% in primele opt luni din 2020, comparativ cu perioada similara a anului trecut. Conform Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC) in primele opt luni au intrat in insolvența 3.576 firme și persoane fizice autorizate, cu 10,11% mai puține fața de anul trecut. Cele mai multe firme si PFA-uri intrate in insolventa au fost inregistrate in Bucuresti, respectiv 765, in crestere cu 14,35% fata de perioada ianuarie-august 2019. Pe locurile urmatoare in ierarhia insolventelor se afla judetele…