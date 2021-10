Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia nonguvernamentala Amnesty International a anuntat luni ca isi inchide birourile din Hong Kong, apreciind ca este "imposibil" sa lucrezi acolo liber, din cauza legii draconice asupra securitatii nationale impusa anul trecut de Beijing, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Aceasta decizie,…

- Fondatorul grupului de comert electronic Alibaba, Jack Ma, a reaparut in public la Hong Kong, dupa o lunga absenta survenita de la declansarea unor investigatii ale autoritatilor de reglementare chineze privind imperiul sau de afaceri, acesta avand in ultimele zile intalniri cu mai multi parteneri,…

- Rusia l-a arestat pe Ilya Sachkov, directorul executiv al Group IB, una din marile companii de securitate rusești, acesta fiind plasat în detenție pentru doua luni pentru tradare de stat, a anunțat miercuri un tribunal moscovit, potrivit Reuters. Birourile din Moscova ale Group IB au fost…

- Norvegia, una dintre tarile cu cele mai importante performante la JO de iarna, s-a declarat impotriva impunerii vaccinului pentru sportivii care vor participa la Olimpiada de la Beijing din 2022, asa cum a anuntat ca va proceda Comitetul olimpic american, scrie Reuters, citat de agerpres. De asemenea,…

- Organizația umanitara internaționala World Vision a avertizat, marți, ca mulți copii din Afganistan vor plati cu viața conflictul din aceasta țara, subliniind ca lumea trebuie sa acționeze imediat in ajutorul lor, informeaza News.ro . ”Școlile sunt inchise, alimentele dispar, iar numarul celor forțați…

- Frontul Drepturilor Civile si Umane, miscarea care a initiat amplele manifestatii pro-democratie din 2019 din Hong Hong, s-a autodizolvat, duminica, invocand intensificarea represiunii regimului comunist de la Beijing.

- Grupul ByteDance intentioneaza sa se listeze fie in trimestrul patru al acestui an, fie la inceputul anului 2022, a relatat prima oara Financial Times, citand o sursa apropiata situatiei. “Ne asteptam la recomandarile finale din partea ByteDance in septembrie. Ei depun in prezent toate documentatia…