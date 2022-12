”Aktor, cum ne-a obisnuit pe AutostradaA0 Sud lot 3. Din pacate, grecii de la Aktor demonstreaza in continuare ca nu sunt capabili sa intre intr-o treapta de viteza superioara. La un an si ceva de la ordinul de incepere lucrari (emis in 25.10.2021), estimam cu indulgenta ca in prezent santierul a ajuns la 25%”, au transmis, marti seara, reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura. Potrivit acestora, in acest ritm ”este evident ca antreprenorul va iesi din termenul contractual de 30 de luni de executie scadent in aprilie 2024”. ”De altfel, Aktor a incasat deja penalitati pentru diversele intarzieri,…