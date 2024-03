Routerul tău devine lent? Iată un truc simplu care poate crește rapiditatea WiFi-ului Un truc simplu poate crește viteza WiFi-ului. Specialiștii de la un furnizor de internet au explicat care este motivul pentru care routerul devine lent. Motivul pentru care scade viteza internetului Conform specialiștilor de la furnizorul de internet CenturyLink, la fel ca smartphone-ul, tableta sau laptopul, routerul are un procesor central, memorie și un sistem de operare, iar cache-ul il poate face sa devina foarte lent daca nu este șters pentru o perioada, potrivit playtech.ro. „Cu routerele pornite și care funcționeaza in mod obișnuit 24 de ore din 24, 7 zile din 7, e normal… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

