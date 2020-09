ONG din Spania donatie catre o comuna din Romania Membrii asociației socio-culturale RO IBERICA 2020, din orașul de langa Madrid Villanueva de la Canada, au contactat Primaria și conducerea Școlii din Bisoca, județul Buzau, o localitate de 2.700 de locuitori și 330 de elevi, unde mai mult de jumatate dintre familii traiesc intr-o situație precara economic, pentru a dona maști de protecție.Ideea a fost intampinata de autoritațile romane cu bucurie. Colectarea maștilor s-a facut printr-un apel catre autoritațile publice și private din Villanueva de la Canada, dar și catre oamenii de afaceri și societatea civila, scrie monitoruldevaslui.ro … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

