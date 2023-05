OneRepublic a lansat single-ul Runaway

Stiri pe aceeasi tema

- Maroon 5 lansat single-ul “Middle Ground”. Acesta marcheaza prima lansare a trupei multi-platina, caștigatoare de trei ori GRAMMY, din 2021. Trupa va interpreta piesa in finalul sezonului „The Voice” și va lansa un videoclip regizat de David Dobkin pentru piesa pe 23 mai. Cu „Middle Ground”, Maroon…

- d4vd a lansat single-ul “Sleep Well”. Melodia este un punct culminant al viitorului sau EP de debut Petals to Thorns, care va fi lansat pe 26 mai. „Sleep Well” este o balada incantatoare care introduce ascultatorul catre o noua latura a lui d4vd. Instrumentale se imbina armonios cu versurile de dragoste…

- Motive de bucurie, pentru admiratorii trupei iarba Fiarelor. Formația a lansat zilele trecute primul single de pe al doilea material discografic de studio. Piesa se intituleaza et Cetera și este disponibila online pe platformele de streaming ale trupei. „ iarba Fiarelor sloboade sezonul II care incepe…

- Ed Sheeran a lansat noul single “Eyes Closed” alaturi de videoclipul oficial. Ed a scris inițial “Eyes Closed” cu cațiva ani in urma. Pornind de la un cantec de desparțire, versurile au capatat un sens cu totul nou dupa ce artistul a suferit o pierdere sfașietoare, ceea ce l-a determinat sa revizuiasca…

- 6lack a lansat single-ul “Since I Have A Lover”. Dupa aproape cinci ani de absența din lumina reflectoarelor, astazi, unul dintre cei mai iubiți și de ultima generație artiști, 6lack, se intoarce cu anunțul noului sau album foarte așteptat, “Since I Have A Lover”, care este programat pentru lansare…

- CHVRCHES a lansat single-ul “Over”. Prima lor muzica noua vine in timp ce trupa iși ia ramas bun de la aclamata epoca Screen Violence, dupa o serie triumfala de spectacole in Australia și Asia și anunța o noua faza pentru trio-ul din Glasgow. „Over” ii vede in echipa cu producatorul-compozitor Oscar…

- Berre a lansat single-ul „Thrill Of It All”. Berre Vandenbussche (22 de ani) a inceput sa inregistreze cover-uri ale artiștilor sai preferați in garajul sau și intr-o parcare de langa casa parinților sai. Interpretarile sale emoționante ale melodiilor indragite l-au facut remarcat, iar cand a postat…