”One United Properties (BVB: ONE), investitor si dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, isi continua planurile de investitii in regenerarea urbana printr-o noua achizitie: o cladire nefinalizata, abandonata in centrul istoric al Bucurestiului, care va fi transformata intr-un hotel lifestyle de 5 stele – One Plaza Athenee. Valoarea tranzactiei se ridica la 13,5 milioane de euro”, anunta compania. Cladirea achizitionata se afla in apropierea Ateneului Roman, iar valoarea bruta de dezvoltare este estimata la 48 de milioane…