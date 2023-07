Stiri pe aceeasi tema

- Amatorii de automobile sportive Lamborghini sunt la fel de interesati sa detina un hypercar de tip plug-in hibrid ca si pentru un vehicul echipat doar cu un motor pe combustie, transmite Bloomberg.Modelul Revuelto are cumparatori pana la finele lui 2025, a declarat miercuri, 5 iulie, directorul…

- Shell a anuntat marti ca a decis sa renunte la afacerile sale cu energie electrica pentru populatie din Marea Britanie, Germania si Tarile de Jos, din cauza profitabilitatii slabe, transmite Reuters.Compania a lansat o revizuire strategica a afacerilor sale europene de retail in ianuarie,…

- Navele incarcate cu carbunele care nu mai este dorit in Europa ajung in Asia, unde companiile de utilitati fac stocuri de carbune pe fondul cresterii temperaturilor inainte de venirea verii, scrie Bloomberg, citat de Agerpres.O cantitate totala de aproximativ sapte milioane de tone de carbune…

- Economia germana s-a contractat usor in primul trimestru al anului 2023 comparativ cu precedentele trei luni, intrand astfel in recesiune, potrivit datelor biroului de statistica publicate joi, relateaza Reuters.Produsul intern brut a scazut cu 0,3% pentru acest trimestru, atunci cand a fost…

- Bulgaria este pe locul cinci in topul statelor membre UE cu cei mai multi stupi de albine in 2020, cu aproximativ 0,9 milioane, iar Spania are putin peste acest nivel, Italia si Grecia au fiecare un milion, in timp ce Romania are mai mult decat orice tara din Uniunea Europeana, respectiv 1,5 milioane,…

- Google, parte a grupului Alphabet, a declarat marti ca va sterge conturile care au ramas neutilizate timp de doi ani, incepand din decembrie, in incercarea de a preveni amenintarile de securitate, inclusiv hackurile, transmite Reuters.Compania a spus ca, daca un cont Google nu a fost utilizat…

- Dupa un avans substantial in 2022, preturile la alimente au continuat sa creasca in primul trimestru din 2023, uleiurile si grasimile fiind printre produsele cu cele mai mari cresteri de preturi.Datele pentru martie 2023 arata ca pretul uleiurilor si grasimilor in UE a fost, in medie, cu 23%…

- Vanzarea centralelor termice pe gaze ar putea fi interzisa incepand din 2029 in toata Uniunea Europeana, deci inclusiv in Romania, potrivit unui proiect de directiva care va fi discutat de Comisia Europeana in 27 aprilie.Oprirea vanzarii de centrale individuale pe gaz in UE incepand cu 1 ianuarie…