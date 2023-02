Stiri pe aceeasi tema

- Dupa OMV, compania Black Sea Oil and Gas, care extrage gazele din Marea Neagra, refuza sa plateasca taxa de solidaritate și cere Guvernului o derogare. Black Sea Oil and Gas arata ca deja platește impozit pe veniturile obținute, care se apropie de 60%. In condițiile in care ar plati și taxa de solidaritate…

- Polonia vrea sa fie „avocatul Moldovei” in procesul de aderare la UE, a declarat Kacper Plazynski, președintele Comisiei pentru afacerile Uniunii Europene, aflat in vizita la Chișinau cu un grup de deputați de la Varșovia. „Am avut o vizita foarte productiva in Republica Moldova și am trasat mai multe…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu reprezentanții companiei Romgaz, pentru a analiza aspecte privind producția de gaze naturale și punerea in producție de noi sonde.Cu acest prilej, a fost prezentata implicarea Romgaz in proiectele off-shore la Marea Neagra, inclusiv…

- „Toate angajamentele pe care le-am luat le vom urmari consecvent la nivel guvernamental. Programul de guvernare și stabilitatea coaliției arcului guvernamental sunt garanții ale realizarii acestor angajamente. Este o punte de legatura și continuitate sub toate aspectele, atat sub aspectele politice,…

- Filiala lantului de pizzerii Domino’s Pizza a anuntat ca ia in calcul retragerea de pe piata din Rusia. Anuntul a fost facut la 10 luni dupa ce Kremlinul a declansat razboiul din Ucraina. Francizorul din spatele celor 171 de unitati Domino’s Pizza din Rusia a anuntat miercuri ca „isi evalueaza prezenta”…

- In urma plangerilor cu privire la utilizarea de catre Whatsapp a datelor cu caracter personal in Irlanda si a unei hotarari a Comisiei UE pentru Protectia Datelor (EDPB) cu privire la aceasta problema, Comisia irlandeza pentru protectia datelor a impus in 2021 masuri corective impotriva Whatsapp si…

- Guvernul a adoptat in ședința de ieri, 29 noiembrie, ORDONANȚA DE URGENȚA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea copiilor. Prin acest act normativ sunt aduse o serie de modificari legislației privind…

- „Creșterea salariului minim brut, la 3.000 de lei, de la 1 ianuarie 2023, este un pas necesar pentru inscrierea Romaniei in calendarul implementarii Directivei privind salariile minime adecvate in Uniunea Europeana, adoptata de Consiliul European la data de 4 octombrie 2022", potrivit unui comunicat…