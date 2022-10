Stiri pe aceeasi tema

- Noua unitate de produse aromatice va asigura procese si produse cu impact redus asupra mediului, la standarde moderne de operare BAT (Best Available Technology). Prin punerea in functiune a noii unitati, capacitatea de productie a produselor aromatice se va dubla, de la circa 50 kt/an, la circa 100…

- OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, a instalat panouri fotovoltaice in 110 statii de alimentare OMV si Petrom din Romania, in cadrul unui program de investitii care a insumat circa 3 milioane de euro, pana in prezent. Pana la sfarsitul anului curent, numarul…

- Romania are in acest an o producție mai mica de porumb, din cauza secetei, insa ea este suficienta pentru a acoperi necesarul intern, existand disponibilitați pentru export chiar daca cantitațile vor fi mai mici, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, la Ziua Porumbului. “Cel mai afectat de…

- Cererea de benzina si de motorina s-a comprimat cu 2% in al doilea tri­mestru al anului dupa o crestere de 7% in primele trei luni, arata datele OMV Petrom, aceasta fiind primul semnal ca scumpirile de la pompe nu mai pot fi sustinute de consumatori. In acest context, prețul la pompa este așteptat…

- Cererea de benzina si de motorina s-a comprimat cu 2% in al doilea tri­mestru al anului dupa o crestere de 7% in primele trei luni, arata datele OMV Petrom, aceasta fiind primul semnal ca scumpirile de la pompe nu mai pot fi sustinute de consumatori. In acest context, prețul la pompa este așteptat…

- Chimcomplex, cel mai mare combinat chimic producator de polioli din Europa de Est, inaugureaza joi la Ramnicu Valcea cea mai noua instalatie de productie polioli speciali din Europa, dupa o investitie de 40 milioane de euro, parte dintr-un proiect de 101 milioane de euro. Investitia in noua…

- Investitia in noua unitate de productie a fost sustinuta din fonduri proprii si va fi amortizata in maxim patru ani. ”Chimcomplex inaugureaza astazi la Rm. Valcea cea mai noua instalatie de productie polioli speciali din Europa, dupa o investitie de 40 milioane de euro, parte dintr-un proiect de 101…

- Cancelarul german Olaf Scholz pledeaza pentru o „Uniunea Europeana geopolitica” mai puternica in fata invaziei ruse a Ucrainei, relateaza duminica dpa. Intr-un articol publicat duminica de ziarul Frankfurter Allegemeine Zeitung, liderul german a facut apel la blocul comunitar sa stranga randurile in…