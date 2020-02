Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom produce la rafinaria Petrobrazi un nou combustibil maritim cu continut redus de sulf, in urma unei investitii de trei milioane de euro. Acest produs este unic pe piata din Romania si le permite...

- OMV Petrom a dezvoltat la rafinaria Petrobrazi un nou combustibil maritim care sustine industria de transport naval in reducerea emisiilor de sulf OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud Est, a dezvoltat, la rafinaria Petrobrazi, un nou combustibil maritim cu continut redus de…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a acordat finantari de 865 de milioane de euro anul trecut in Romania. 10.200 de firme au beneficiat de sprijinul BEI in 2019, a anunțat vicepresedintelui Bancii Europene prezent la București.Suma, ce reprezinta 0,4% din PIB, a fost acordata sub forma de…

- Profitul OMV Petrom a scazut cu 11%, anul trecut. Cea mai mare companie din Romania a platit un impozit de 642 mil. lei la stat Grupul OMV Petrom a obtinut in 2019 un profit net de 3,635 miliarde de lei, cu 11% mai mic fata de cel din 2018, de 4,078 miliarde de lei, conform datelor anuntate joi de companie.…

- Rottaprint, cea mai mare tipografie flexografica producatoare de etichete autoadezive si ambalaje flexibile din Romania, a incheiat anul 2019 cu o cifra de afaceri de peste 23 milioane de euro, in crestere cu circa 7% fata de anul precedent si a anuntat marti investitii de 4 milioane de euro pentru…

- Rottaprint, cea mai mare tipografie flexografica producatoare de etichete autoadezive si ambalaje flexibile din Romania, anunta investitii de 4 milioane de euro pentru anul acesta. Compania a incheiat anul 2019...

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat miercuri, la B1 Tv, ca Romania are nevoie de investiții straine, iar faptul ca a facut pana acum imprumuturi la o dobanda mai mica decat predecesorul sau este o garanție ca oamenii au incredere in guvernarea liberala.Guvernul PNL taie 44 de posturi…

- Primaria din Turda a obținut, in ultimii doi ani, finanțare europeana de 100 de milioane de euro pentru proiectele sale. Este cea mai mare suma primita de un municipiu din Romania care nu este reședința de județ. Edilul spune ca nu avea alta soluție pentru investiții. Bugetul local abia ajunge pentru…