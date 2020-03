OMV Petrom contribuie cu 4,6 milioane de euro la plantarea a 1,5 milioane de copaci

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat luni, in conformitate cu normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat, planul Romaniei de a acorda un imprumut temporar in valoare de 251 milioane de euro producatorului de electricitate pe baza de lignit Complexul Energetic Oltenia, care in prezent se confrunta cu…

- Comisia Europeana autorizeaza imprumutul temporar de 251 de milioane de euro pe care statul il face Complexului Energetic Oltenia Comisia Europeana a aprobat, luni, planul Romaniei de a acorda un imprumut temporar in valoare de 251 milioane de euro producatorului de electricitate pe baza de lignit Complexul…

- Ministrul interimar al Mediului, Costel Alexe, a anuntat, joi, ca in acest an 50 de milioane de puieti din pepinierele statului vor fi folosiți pentru impadurirea a 13 mii de terenuri, conform Mediafax.„Ministerul Mediului este pregatit pentru cea mai ampla campanie de impaduriri pe care a…

- Ministrul interimar al Mediului, Costel Alexe, a anuntat, joi, ca in acest an 50 de milioane de puieti din pepinierele statului vor fi folosiți pentru impadurirea a 13 mii de terenuri.„Ministerul Mediului este pregatit pentru cea mai ampla campanie de impaduriri pe care a avut-o Romania in…

- OMV Petrom produce la rafinaria Petrobrazi un nou combustibil maritim cu continut redus de sulf, in urma unei investitii de trei milioane de euro, potrivit unui comunicat al companiei. Acest produs este unic pe piata din Romania si le permite companiilor de transport maritim sa reduca emisiile…

- OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a dezvoltat, la rafinaria Petrobrazi, un nou combustibil maritim cu continut redus de sulf, de pana la 0,5%, produsul fiind unic pe piata din Romania.

- OMV Petrom produce la rafinaria Petrobrazi un nou combustibil maritim cu continut redus de sulf, in urma unei investitii de trei milioane de euro, potrivit unui comunicat al companiei, remis, vineri, AGERPRES. Acest produs este unic pe piata din Romania si le permite companiilor de transport maritim…

- Anul trecut ne-au vizitat țara 13,2 milioane de turiști, potrivit datelor afișate luni dimineața de Institutul Național de Statistica. Practic, au fost 13,2 milioane de "intrari" de turiști​ (un turist putand avea una sau mai multe "intrari"), Statistica numarand separat intrarile și numarul de innoptari…