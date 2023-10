Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal pornit de la un loc de pașunat va fi tranșat in instanța. Motivul pentru care un barbat a fost batut de doua persoane O neințelegere de la oile care au intrat la pe terenul unui barbat din Alba a dus la un scandal, care s-a lasat cu o bataie. In timpul altercației, proprietarul terenului…

- Andrei Ungureanu, cunoscut ca „Omul cu Tourette”, a adus acuzații grele la adresa fostei sale soții, Aliena. Cei doi au format unul dintre cele mai indragite cupluri din showbizul romanesc, iar vestea desparțirii a fost una extrem de trista pentru fanii lor.

- Andrei Ungureanu și Aliena s-au desparțit in urma cu mai mult timp, iar acuzațiile grave au aparut abia acum. Barbatul cunoscut ca și ”Omul cu Tourette” a reacționat pe TikTok și i-a trimis un mesaj fostei sale iubite, in care a spus ca ea și-a dorit sa fie intreținuta de un barbat și ar fi facut OnlyFans.

- Caz ȘOCANT in Alba: Un barbat de 57 de ani a MURIT dupa ce a fost batut cu salbaticie. Suspectul, un tanar de 19 ani Caz ȘOCANT in Alba: Un barbat de 57 de ani a MURIT dupa ce a fost batut cu salbaticie. Suspectul, un tanar de 19 ani Un tanar de 19 ani din Alba a fost trimis in judecata pentru savarșirea…

- Patru barbați au fost implicați intr-un scandal de proporții in Costinești, dupa ce au inceput sa se ia la bataie pe plaja. Dupa ce polițiștii au intervenit, aceștia i-au bataut și pe ei. Cel care a atras atenția tuturor a fost unul dintre polițiștii care a reușit sa ii bata pe agresori. S-a aflat despre…

- Polițiștii au fost sesizați, prin apel la 112, sa intervina in data de 9 august, la ora 9.35, pentru un caz de violența intre doua persoane. Apelantul, un barbat de 48 de ani, din localitatea Aghireș, s-a certat cu concubina sa, in timp ce se aflau intr-un magazin din Zalau. Ajunși la fața locului,…

- NERVI… Nu s-au liniștit de loc apele cu privire la scandalul „Cuiului lui Pepelea” de la Liceul Eminescu din Barlad. Municipalitatea și-a dorit sa faca o corecție a masuratorilor unor corpuri de cladiri și a schițelor in vederea obținerii unei finanțari pentru reabilitarea liceului, iar PSD spune ca…