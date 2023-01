Stiri pe aceeasi tema

- Un raport de evaluare al Agenției Naționale de Integritate il acuza pe Constantin Mitulețu-Buica,președintele Autoritații Electorale Permanente de conflict de interese penal. Potrivit G4Media, șeful AEP și-a angajat cumnata in instituția. Șeful AEP a confirmat ca a primit raportul, insa a negat acuzațiile.Cel…

- Chiar daca probabilitatea ca la noi in țara sa apara o situație de genul celei cu care s-a confruntat recent Republica Moldova este „mult mai redusa”, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) a anunțat ce ar trebui sa avem in case in cazul unei intreruperi majore de curent. Așa-numitul…

- Agentia Nationala de Integritate a facut marti precizari cu privire la starea de incompatibilitate si conflictul interese in care s-a aflat primarul Sectorului 1, explicand faptul ca incidentele de integritate retinute in cazul Clotilde Armand nu se refera la sporul de 25% de care beneficiaza primarii…

- Agenția Naționala de Integritate o acuza pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, de conflict de interese administrativ și incompatibilitate. De asemenea ANI a sesizat Parchetul General cu un posibil conflict de interese penal prin folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Armand și…

