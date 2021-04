Stiri pe aceeasi tema

- Organismul national de sanatate publica EODY a anunțat duminica ca Grecia a inregistrat un prim caz de tulpina indiana a COVID-19, denumita B.1.617, mai contagioasa, relateaza Afp, citata de News. India este doborata de cel de-al doilea val de coronavirus, iar experții susțin ca de vina este aceasta…

- Un caz de contaminare cu varianta SARS-CoV-2 - care se afla la originea unui val al epidemiei covid-19 in India - a fost descoperit in Grecia, anunta autoritatile sanitare grecesti, relateaza AFP. Organismul national de sanatate publica EODY a anuntat duminica, intr-un comunicat, ca ”un esantion…

- In plina pandemie, care a devastat lumea intreaga, apare o noua alerta: tulpina indiana a coronavirusului a ajuns in Marea Britanie! Mai mult, Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca aceasta s-ar putea raspandi mult mai rapid și ar putea fi mult mai periculoasa.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat ca are ”pe radar” o varianta a coronavirusului identificata in India, dar nu știe inca daca tulpina are legatura cu creșterea spectaculoasa a numarului de cazuri de Covid din aceasta țara, relateaza Agerpres , care citeaza EFE. Noua varianta are doua…

- Potrivit unui nou studiu publicat in prestigioasa revista medicala The Lancet Infectious Diseases, tulpina foarte contagioasa de coronavirus identificata mai intai in Marea Britanie nu provoaca o boala mai grava pacienților internați cu Covid-19, transmite Reuters. Varianta, cunoscuta drept B.1.1.7,…

- Europa platește un preț ridicat, fiind impuse noi restricții pe tot continentul, dupa ce a ratat șansa de a opri al treilea val al pandemiei de coronavirus, inainte de a scapa de sub control. In SUA exista temerea ca ar putea urma calea „Batranului Continent”, informeaza CNN . Franța a anunțat, joi…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca UE s-a miscat prea greu in ceea ce priveste autorizarea vaccinurilor anti-COVID-19 si a avut prea multa incredere in faptul ca isi va atinge obiectivele de productie, potrivit BBC . Programul de imunizare din Europa, lansat de presedintele…

- Experta in genetica din Marea Britanie Sharon Peacock crede ca lumea se va confrunta cu epidemia zece ani de acum incolo, scrie BBC News. Tulpina SARS-CoV-2 depistata pentru prima data in Kent are șanse mari sa devina principala varianta a virusului in intreaga lume, a avertizat joi șefa programului…