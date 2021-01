Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a comunicat ca nu exista niciun semn ca noua varianta de coronavirus identificata in Africa de Sud poate rezista vaccinurilor, scrie BBC. Șeful tehnic al OMS, dr. Maria Van Kerkhove, a declarat ca cei infectați cu diferite variante ale virusului au aceleași simptome…

- Ministerul Sanatații din Franța a anunțat, joi seara, ca a fost detectat primul caz de contaminare cu noua tulpina a coronavirusului depistata in Africa de Sud. Este vorba despre un barbat care s-a intors dintr-un sejur in Africa de Sud și care locuiește in regiunea estica Haut-Rhin, aproape de granița…

- România a împrumutat 2,5 miliarde euro de pe piețele externe pe 9 și 20 de ani, emisiunea având loc pe 24 noiembrie, conform unui comunicat de presa al Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Subscrierea a fost de 11,6 miliarde EUR, prin participarea unui numãr de peste 650 de…

- Directorul Autoritații Electorale Permanente Filiala Centru, jr. Claudiu Petra – membru in Biroul Electoral Judetean Brașov, ne va spune totul despre organizarea Alegerilor Parlamentare din noiembrie 2020! Acesta este invitat vineri, de la ora 10.00, la emisiunea „Legea pentru toți!”, moderata de Eugen…

- Organizația Mondiala a Sanatații apreciaza ca va exista un val trei al pandemiei in Europa la inceputul anului viitor in cazul in care guvernele repeta masurile slabe de prevenire a valului doi. Aprecierile au fost facute de David Nabarro din cadrul OMS. El a aratat ca guvernele „nu au construit infrastructura…

- In Romania anului 2020 nu exista niciun sistem național de sprijin pentru mame, așa cum au toate țarile civilizate precum Canada, Elveția, Finlanda, Franța sau Marea Britanie. Aceste țari au ințeles și au venit in sprijinul nevoilor fizice, emoționale și informaționale ale mamelor dupa naștere. Ignorarea…

- Joi noaptea, la ora 24.00, a expirat termenul de inscriere pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din luna decembrie. Mai puțin de 40.000 de romani din diaspora au optat pentru aceasta varianta. Potrivit site-ului AEP, un numar total de 39.238 de romani din diaspora au depus cereri…

- Peste 20.000 de romani din strainatate s-au inscris pana in prezent pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din 6 decembrie, potrivit Agerpres.Potrivit site-ului AEP, pana luni, la ora 15,00, au fost depuse 21.421 de cereri pentru votul prin corespondenta. Cele mai multe cereri…