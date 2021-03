OMS recomandă continuarea imunizării cu vaccinul AstraZeneca Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) continua sa recomande „pentru moment” vaccinarea cu serul anti-Covid AstraZeneca, a carui utilizare a fost suspendata de mai multe țari din cauza posibilelor efecte secundare, pana cand experții sai iși termina evaluarea, informeaza hotnews . „Pentru moment, OMS crede ca balanța risc / beneficiu se inclina in favoarea vaccinului AstraZeneca și recomanda continuarea vaccinarilor”, indica un comunicat de presa al agenției ONU, specificand ca experții sai, a caror opinie este foarte așteptata, continua sa „evalueze” datele referitoare la problemele de sanatate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii continua sa recomande "pentru moment" vaccinarile cu serul anti-COVID-19 dezvoltat de compania AstraZeneca. Forul așteapta insa și concluziile experților care desfașoara o procedura de evaluare.

- OMS recomanda continuarea utilizarii vaccinului AstraZeneca „in acest moment”. Experții OMS continua sa evalueze riscurile dupa apariția cazurilor de tromboza. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat miercuri ca inca evalueaza riscurile, insa recomanda continuarea utilizarii vaccinului AstraZeneca…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recomanda continuarea administrarii vaccinului AstraZeneca. Si in Marea Britanie specialistii sustin ca nu exista dovada legaturii intre formarea cheagurilor de sange si administrarea acestui vaccin.

- Brazilia a raportat miercuri pentru prima data de la debutul pandemiei de coronavirus mai mult de 2.000 de decese cauzate de COVID-19 in 24 de ore, informeaza Agerpres, care citeaza AFP.Potrivit ultimului bilant oficial al ministerului brazilian al sanatatii, in ultimele 24 de ore au murit 2.286 de…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut vineri oamenilor sa nu iroseasca speranta creata de vaccinuri prin incetinirea eforturilor de combatere a pandemiei care continua sa afecteze puternic multe tari, informeaza AFP. Acest avertisment vine in contextul in care sistemul Covax, creat pentru a…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda ca mastile textile purtate in timpul pandemiei de COVID-19 trebuie sa aiba trei straturi de protectie si sa nu fie prevazute cu valva, informeaza Agerpres , care citeaza EFE. Dintre cele trei straturi, cel interior, care vine in contact cu pielea, trebuie sa…

- Organizația Mondiala a Sanatații recomanda utilizarea vaccinului AstraZeneca, dezvoltat de Universitatea din Oxford, și pentru persoanele de peste 65 de ani. Experții OMS susțin ca dozele pot fi folosite chiar și in țarile in care exista cazuri de infectare cu noile tulpini de coronavirus.

- Moment istoric in contextul pandemic! Organizația Mondiala a Sanatații a facut anunțul. Ce se intampla in plina criza sanitara? Cifrele spun totul și sunt o reala incurajare pentru autoritați și populație. Moment istoric in pandemie. Anunțul oficial al OMS Sistemele sanitare naționale au administrat…