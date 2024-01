Stiri pe aceeasi tema

- Numarul adultilor care consuma tutun la nivel mondial a scazut in mod constant in ultimii ani, a indicat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), avertizand insa ca industria nu renunta.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) afirma ca este foarte ingrijorata privind raspandirea bolilor infectioase in Gaza, in contextul in care sute de mii de palestinieni sunt stramutati, multi fiind in adaposturi si centre de sanatate supraaglomerate, potrivit CNN. Directorul general al OMS, Tedros…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a exprimat, miercuri, ingrijorare cu privire la creșterea numarului de cazuri de boli respiratorii in China și a facut apel la populație sa adopte masuri de protecție.

- Considerand ca singuratatea a fost prea mult timp ignorata, deși declanșeaza numeroase afecțiuni fizice și mai ales psihice, OMS considera ca singuratatea este o prioritate globala de sanatate și trebuie acționat pentru prevenirea și combaterea ei. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat,…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) face din singuratate o prioritate globala in materie de sanatate, a anunțat miercuri agenția, și lanseaza o noua Comisie privind Conexiunea Sociala. In urmatorii trei ani, comisia se va concentra asupra modalitaților de a aborda „amenințarea presanta la adresa…

- Cardiologul rus Dr. Yuri Egai ne spune cum sa masuram corect tensiunea arteriala și ce trebuie facut cu 10 minute inainte de procedura. Expertul noteaza ca regulile sunt reglementate de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). „Pacientul, inainte de a incepe sa iși masoare tensiunea, trebuie sa se…

- O „catastrofa de sanatate publica” este iminenta in Gaza, a declarat marți (31 octombrie) Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), pe fondul supraaglomerarii, a deplasarilor in masa și a daunelor aduse infrastructurii de apa și canalizare, potrivit Reuters. Purtatorul de cuvant al OMS, Christian Lindmeier,…

- Potrivit definitiei clinice realizate de catre experti in Sanatate si propusa de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru afectiunea post-Covid-19, numita de obicei „Covid prelungit“, simptomele apar in cel mult 3 luni dupa infectie, dureaza cel putin 2 luni si nu pot fi explicate printr-un diagnostic…