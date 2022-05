Șeful Organizației Mondiale a Sanatații declara ca politica de toleranța zero a Chinei fața de COVID-19 nu este sustenabila, avand in vedere ceea ce se știe acum despre virus. „Nu credem ca este sustenabila avand in vedere comportamentul virusului și ceea ce anticipam in viitor”, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in cadrul unei conferințe de presa, potrivit Reuters. „Am discutat aceasta problema cu experții chinezi. Și am indicat ca abordarea nu va fi sustenabila… Cred ca o schimbare ar fi foarte importanta”, a adaugat acesta. La randul sau, directorul pentru situații…