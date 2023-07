OMS: Mai multe boli și mai multe decese provocate de caniculă Creșterea temperaturilor provocate de schimbarile climatice ingrijoreaza Organizația Mondiala a Sanatații. Experții in domeniul sanatații constata o creștere a numarului bolilor și deceselor provocate de aceste fenomene. Acest subiect ”fierbinte” a fost abordat in cadrul Conferinței ministeriale asupra mediului și sanatații a OMS, ediția a VII-a, care are loc la Budapesta. Evenimentul are loc saptamana aceasta, cand luni și marți au fost zilele cele mai calde inregistrate vreodata pe planeta noastra ”Am spus intotdeauna: criza climatica este o criza sanitara”, subliniaza Hans Kluge, director… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

