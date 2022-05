OMS: Cresc cazurile de hepatită misterioasă la copii. Nu se ştie nici acum ce determină boala Numarul cazurilor de hepatita de origine necunoscuta, acea boala misterioasa care afecteaza in principal copiii, a crescut, avertizeaza OMS. 348 de cazuri au fost identificate pana in prezent in 20 de tari. „Au fost facute progrese importante in ceea ce priveste investigatiile complementare si perfectionarea ipotezelor de lucru”, au declarat experții OMS, dar deocamdata nu […] The post OMS: Cresc cazurile de hepatita misterioasa la copii. Nu se stie nici acum ce determina boala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

