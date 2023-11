Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii al administratiei Hamas din Fasia Gaza a declarat joi ca armata israeliana a desfasurat buldozere la spitalul Al-Shifa, unde s-ar afla un obiectiv militar al miscarii islamiste palestiniene, relateaza AFP.

- Armata israeliana continua operațiunile in zona spitalului Al-Shifa, sub care s-ar afla centrul de comanda al organizației teroriste Hamas. Manevrele complexe vizeaza ieșirile din tunelurile care se afla sub cladire.

- Douasprezece persoane au murit in cel mai mare spital din Fașia Gaza din cauza lipsei de electricitate și a diminuarii proviziilor medicale, a anunțat duminica, 12 noiembrie, un oficial palestinian din domeniul sanatații, potrivit Sky News.Doi nou-nascuți se numara printre cei decedați, a declarat Dr.…

- Soldatii Israelului banuiesc ca sediul principal al Hamas se afla in spitalul Al-Shifa din Gaza. Luptele violente continua intre trupele Fortelor de Aparare ale Israelului (IDF) si militanti inarmati. Martorii spun ca atacurile aeriene au continuat in zona si in cursul noptii. Israel a venit cu dovezi…

- Medicii din cel mai mare spital din Gaza, Al-Shifa, au declarat sambata ca pacientii, inclusiv bebelusii, risca sa moara din cauza lipsei electricitatii, pe fondul ofensivei majore israeliene asupra spitalului, conform BBC, scrie Rador Radio Romania.Israelul sustine ca Hamas si-a facut baza sub spitalul…

- Palestinienii spun ca trupele israeliene puteau fi vazute sambata in vecinatatea spitalului Al-Shifa, cel mai mare din Gaza, acolo unde Israelul spune ca se afla principalul centru de comanda al Hamas, localizat sub spital, relateaza The Times of Israel, potrivit caruia armata israeliana a anuntat ca…

- Forțele de aparare israeliene au lovit peste 450 de ținte Hamas din Fașia Gaza in ultimele 24 de ore. Jamal Moussa, responsabilul pentru operațiunile speciale ale Hamas, a fost eliminat. Gruparea terorista Hamas raporteaza “bombardamente intense” pe fondul intreruperii serviciilor de telecomunicații;…

- ONU, acuzație extrem de grava impotriva Israelului: 'Atacul de la Jabalia ar putea echivala cu o crima de razboi'Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza, condus de Hamas, a anuntat ca 8.700 de persoane au fost ucise, de la inceputul bombardamentelor israeliene, relateaza Rador Radio Romania.Biroul ONU…