OMS: Acoperirea vaccinală în Europa, departe de a fi suficientă Trebuie vaccinate mult mai multe persoane in Europa pentru a se evita o resurgența a pandemiei Covid-19, in timp ce 30% dintre europeni au fost vaccinați. Potrivit OMS, nivelul de vaccinare in Europa este insuficient pentru a preveni reapariția pandemiei. Filiala europeana a OMS a cerut evitarea „erorii" creșterii numarului de cazuri din vara anului 2020. „Acoperirea vaccinarii […]

- ''Acoperirea vaccinala este departe de a fi suficienta pentru protejarea regiunii de o resurgenta'', a avertizat directorul filialei europene a OMS, Hans Kluge, intr-o conferinta de presa online, intr-un moment in care 30% din populatia din regiune a primit o prima doza de vaccin, iar 17% este complet…

- Nivelul vaccinarii in Europa este insuficient in vederea evitarii unei reintensificari a pandemiei covid-19, avertizeaza joi aripa europeana a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care indeamna la evitarea „greselii” care a condus la cresterea cazurilor in vara lui 2020, relateaza AFP. Acoperirea…

