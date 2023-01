Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a inscris unicul gol al disputei cu Hermannstadt (1-0) dintr-un „triunghi” superb de pase pe axa Tavi Popescu - Florinel Coman - Omrani. Trimis pe teren la pauza, in locul lui Compagno, varful de 29 de ani l-a invins pe Letica in minutul 75 și a declanșat fiesta in tabara roș-albastra. Doar șapte…

- Daniel Paraschiv (23 de ani), atacantul lui Hermannstadt, a declarat ca visul sau e sa ajunga in Premier League, la Arsenal. Paraschiv are un sezon fantastic la Sibiu. Daniel este al doilea golgeter al campionatului, la egalitate cu Alibec și Dugandzic, 9 goluri. Sunt depașiți de Compagno, care are…

- Gica Hagi, managerul Farului, este impresionat de noul stadion din Sibiu, inaugurat sambata, cand Hermannstadt a zdrobit liderul din Superliga, scor 4-0! Modernizarea stadionului „Municipal” din Sibiu, de 12.363 de locuri, intinsa intre septembrie 2020 și decembrie 2022, a costat aproximativ 28,5 milioane…

- Marius Maldarașanu (47 de ani), antrenorul de la FC Hermannstadt, se plange de gazonul de pe noul stadion „Municipal” din Sibiu, despre care spune ca este „foarte rau”. Noua arena a fost modernizata sambata seara, la 4-0 cu Farul. Modernizarea stadionului „Municipal” din Sibiu, intinsa intre septembrie…

- Meci important pentru FCV Farul, care va intalni, sambata, 10 decembrie, de la ora 19.00, in deplasare, pe FC Hermannstadt, intr-o partida contand pentru etapa a 20-a a Superligii la fotbal. Aflati pe primul loc in clasament, „marinarii” simt insa in ceafa „rasuflarea” CFR-ului Cluj, echipa care tocmai…

- Adrian Șut (23 de ani) a jucat puțin in sezonul acesta la FCSB, dar a atras interesul lui Trabzonspor. Campioana Turciei e dispusa sa achite o suma consistenta ca sa-l achiziționeze. Gigi Becali i-a tot scos la mezat pe Florinel Coman, pe Olaru, pe Octavian Popescu, dar mai aproape de un transfer e…

- Fotbalul romanesc se „imbogațește” cu un nou stadion modern. Clubul FC Hermannstadt a anunțat ca meciul cu Farul, programat pe data de 10 decembrie, se va disputa pe arena din Sibiu, proaspat renovata. Investiția a fost de aproape 30 de milioane de euro, iar lucrarile au durat mai bine de doi ani. Stadionul…

- Compania responsabila cu modernizarea stadionului „Municipal” din Sibiu a publicat imagini noi, filmate cu drona, cu arena de 28,5 milioane de euro. CON-A, constructorul care a efectuat lucrarile incepute in septembrie 2020, a publicat un videoclip puțin mai lung de un minut, in care prezinta imagini…