Stiri pe aceeasi tema

- “Aproba repartizarea profitului net aferent situatiilor financiare individuale interimare ale Teraplast pentru perioada de trei luni incheiata la data de 31 martie 2021, in suma de 283.898.189 lei, dupa cum urmeaza: Distribuire de dividende partiale, in valoare totala de 226.615.937 lei, dividendul…

- Sub 50.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. DOCUMENTUL poate fi citit AICI 49.467 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. In total,…

- ”MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, anunta majorarea participatiei cu 10% din actiunile Centrului Medical Panduri si in felul acesta marcheaza achizitionarea integrala a pachetului de actiuni. Pachetul majoritar de 90% a fost preluat de catre MedLife in urma cu 5 ani,…

- Arcelik, unul dintre principalii jucatori din industria de electronice si electrocasnice, proprietar al Arctic, a anuntat o investitie suplimentara de 50 milioane de dolari in energie regenerabila si eficienta energetica, pana in 2030. Grupul vrea totodata sa instaleze 15 MW de sisteme de energie…

- Companiile de asigurari detinute in Romania de grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG) au inregistrat in primul trimestru un volum total de prime brute subscrise de 146,2 milioane de euro, in crestere cu 16,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit rezultatelor preliminare publicate…

- ​Grupul DIGI (RCS&RDS) a raportat venituri de 340,2 milioane de euro în primul trimestru din acest an, în creștere cu 8,6% fața de perioada similara a anului trecut, potrivit unui raport publicat pe Bursa de la București. 61% din veniturile totale ale DIGI au fost facute în România,…

- Agroserv Mariuța SA, compania care deține brandul Laptaria cu Caimac, a incheiat plasamentul privat de acțiuni prin care a atras 19,4 milioane de lei, echivalentul a 4 milioane de euro. Acțiunile vor fi listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare de la Bursa de Valori București, aceasta fiind…

- “Agroserv Mariuta SA, compania care detine brandul Laptaria cu Caimac, a incheiat cu succes plasamentul privat de actiuni prin care a atras 19,4 milioane de lei, echivalentul a 4 milioane de euro. Actiunile vor fi listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare de la Bursa de Valori Bucuresti, aceasta…