- „Cercetatorii de la Universitatea Columbia au publicat un studiu destul de deprimant. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.12.14.472719v1 1. In primul rand, testarea serurilor de la convalescenti si vaccinati a demonstrat ca varianta omicron este puterninc rezistenta la neutralizare. Toate serurile…

- Specialiștii avertizeaza ca variantele Omicron și Delta ar putea crea un virus cu transmisibilitate crescuta și patogenitate mai mare. Acest lucru s-ar putea intampla in scenariul in care Omicron nu reușește sa inlocuiasca Delta și variantele vor circula in paralel. „In momentul de fața, intrebarea…

