Omicron, în America Latină! Omicron a ajuns și in America Latina, mai precis in Brazilia, unde au fost detectate primele doua cazuri suspecte, potrivit Anvisa – autoritatea braziliana de reglementare in domeniul sanatații. Anvisa a informat intr-un comunicat, citat de AFP, ca “va trimite in laborator pentru confirmare testele” unui cuplu de brazilieni, dupa “o identificare preliminara” a variantei detectate pentru prima data in Africa de Sud in probele acestor doua persoane.Barbatul se intorsese, singur, pe 23 noiembrie la Sao Paulo (sud-est), dintr-o calatorie in Africa de Sud. El a fost testat negativ, apoi cuplul a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

