Stiri pe aceeasi tema

- Documente declasificate au dezvaluit ceea ce s-ar intampla in cazul in care ar fi declanșata apocalipsa nucleara. Considerat unul dintre cele mai bine pastrate secrete ale guvernului american, aceste documente intunecate devin dezvaluiri legale. Și demonstreaza cum ar putea disparea Omenirea. Capitala…

- Intr-o zi, in urmatorii doi ani, toata lumea de pe glob va pierde o secunda din timpul lor. Momentul exact in care se va intampla acest lucru este influențat de oameni, potrivit unui nou studiu, deoarece topirea gheții polare modifica rotația Pamantului și schimba timpul insuși. Orele și minutele…

- Specialiștii de la NASA avertizeaza omenirea și totodata se pregatesc pentru „apocalipsa internetului”, care va avea loc (pana) in anul 2025, pe fondul unei furtuni solare uriașe care ar putea sa loveasca Terra. Rețelele energetice ale Pamantului risca sa fie topite in astfel de circumstanțe. Cum se…

- Daca Soarele s-ar "stinge" asemeni unui bec, ultimele raze ar ajunge pe Pamant dupa aproximativ opt minute, timpul necesar luminii sa strabata distanța. Apoi am observa doar lumina extrem de slaba a stelelor si planetelor indepartate, insa intunericul va fi mult mai profund decat cel dintr-o noapte…

- Este de asteptat ca satelitul, cunoscut sub numele de ERS-2, sa se sparga in bucati la reintrarea in atmosfera, iar majoritatea vor arde. Deoarece reintrarea este "naturala" - cu alte cuvinte, nu este controlata de oameni - este imposibil de prezis exact cand si unde se va produce, potrivit Agentiei…

- Omenirea se afla in pragul unei crize globale: rezervele de apa subterana ale lumii se reduc rapid, ceea ce ar putea duce, in viitorul apropiat, la o lipsa grava de apa potabila pentru populația Pamantului. Despre aceasta avertizeaza oamenii de știința de la Universitatea din California in studiul lor…

- Omenirea se afla intr-o stare de pericol iminent, care este reflectata de Ceasul Apocalipsei. Potrivit specialiștilor de la Bulletin of the Atomic Scientists, cei care regleaza poziția acestui ceas simbolic, suntem la doar 90 de secunde de miezul nopții, adica de distrugerea totala a omenirii. Ceea…

- NASA și Lockheed Martin Skunk Works au prezentat recent un nou avion supersonic denumit X-59. Acest aparat de zbor se remarca prin capacitatea sa de a fi mult mai silențios decat predecesorii sai, reprezentand un pas important in direcția zborului supersonic comercial, scrie The Economic Times.Se…