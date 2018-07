Stiri pe aceeasi tema

- In istoria Pamantului, polii s-au schimbat, nordul devenind sud si invers. In medie, o data la 200.000 - 300.000 de ani are loc acest fenomen. Chiar dupa o schimbare cu succes a polilor, exista posibilitatea ca intr-un timp foarte scurt, acestia sa revina ca inainte. Cercetatorii din intreaga…

- Polițiștii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii Mehedinti au desfasurat, ieri, activitați educativ-preventive cu elevii claselor primare din cadrul Scolii Gimnaziale din comuna Broșteni. Polițiștii au abordat subiecte precum siguranta copiilor in traficul rutier, pe strada, la scoala,…

- In ultimii ani se constata ca interesul pentru tot ce presupune tematica drogurilor (tipuri de droguri, efecte, pedepse asociate oricarei operatiuni cu substante interzise etc.) s-a extins de la adolescenti, la copii cu varste tot mai mici. Articolele pe care le citesc singuri in mediul online, discutiile…

- Probleme la aterizare pentru un elicopter care sambata a adus mai multi clienti la un club din Mamaia. In timpul manevrelor de aterizare suflul puternic al elicelor a luat pe sus mai multe panouri din zona si le-a azvarlit peste oamenii aflati in jur. Expertul in aviatie, Sorin Stoicescu, a discutat…

- Polițiștii vor desfașura in perioada 22 aprilie- 30 septembrie 2018 o campanie de prevenire a accidentelor rutiere cu implicarea bicicliștilor. In aceasta perioada,Serviciul Rutier, impreuna cu politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, precum și agentii din cadrul ...

- Bogdan Aurescu, consilier pe probleme de politica externa al presedintelui Klaus Iohannis, sustine ca decizia privind mutarea ambasadei Romaniei din Israel la Ierusalim nu poate fi luata „pripit“ si „discretionar“, dar mai ales fara consultarea tuturor institutiilor relevante, mai ales a „presedintelui…

- In anul 2017 au vizitat Delta Dunarii putin peste 24.000 de straini, o cifra considerata mica de operatorii din turism, care spun ca la momentul actual nu exista nicio strategie de promovare a singurei delte din lume declarata rezervatie a biosferei.

- Facebook a suspendat o firma de analiza a datelor denumita CubeYou dupa ce CNBC a anuntat compania ca aceasta firma aduna informatii de la utilizatori folosind chestionare, o tactica asemanatoare fiind utilizata si de Cambridge Analytica.