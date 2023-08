Omenia-i lucru mare! Un taximetrist din Botoșani a înapoiat 40.000 de euro unui client Constantin Ionescu are 63 de ani și este nascut in zi de mare insemnatate, 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei. Lucreaza in taximetrie de peste doua decenii și de-a lungul anilor a incercat sa fie un exemplu pentru ceilalți, scrie botoșaneanul.ro In luna iulie a acestui an, el a preluat un barbat de aproximativ 80 de ani din stația cartierului Bucovina. Varstnicul a cerut sa mearga in zona centrala, la Sinagoga. Clientul, ajuns la destinație, a uitat in mașina o sacoșa de rafie. „L-am dus, a coborat, a platit. Dar el cand a urcat a avut o sacoșa de rafie, a pus-o intre picioare, sub scaun era.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- Banii se aflau intr-o sacoșa de rafie pe care clientul, o persoana in jur de 80 de ani, a uitat-o sub scaunul dupa ce a platit cursa. Taximetristul l-a cautat pe barbat și i-a returnat sacoșa, despre care spune ca conținea crica 40.000 de euro, potrivit publicației locale Botoșaneanul.„L-am dus, a coborat,…

- Are 63 de ani și este nascut in zi de mare insemnatate – 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei. Lucreaza in taximetrie de peste doua decenii și de-a lungul anilor a incercat sa fie un exemplu pentru ceilalți.

