Multivitaminele, probioticele, Omega-3 și suplimentele precum vitamina D pot reduce riscul de infectare cu SARS-CoV-2, virusul care produce COVID-19, mai ales in randul femeilor. Este concluzia unui studiu publicat in revista British Medical Journal Nutrition Prevention & Health (BMJ), relateaza EFE. In schimb, suplimente precum vitamina C, zincul sau usturoiul nu au contribuit la o scadere a riscului de COVID-19, potrivit studiului. De la izbucnirea pandemiei, in 2020, s-a pus accentul pe avantajele suplimentelor de vitamine pentru a evita si a trata COVID-19, potrivit expertilor de la Imperial…