Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul britanic Andrew Noble si membri ai comunitatii din Viscri, judetul Brasov, vor aduce duminica un ultim omagiu Majestatii Sale Reginei Elisabeta a II-a in incinta „Casei Albastre” , detinuta de actualul suveran, Majestatea Sa Regele Charles al III-lea”, potrivit Agerpres. „Duminica, 18 septembrie,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va fi la Londra duminica si luni, unde va participa la o intalnire cu Regele Charles al III-lea, apoi la funeraliile de stat ale Reginei Elisabeta a II-a. Potrivit programului presedintelui Romaniei, duminica, 18 septembrie, Klaus Iohannis va participa la receptia…

- Regele Charles al III-lea al Marii Britanii este din 2006 proprietarul unei case in satul Viscri din Brașov. Ultima data a fost aici in vizita la finele lui mai. Localnicii il prețuiesc ca pe un bun vecin.

- Charles III, noul Rege al Marii Britanii, are cateva proprietați in țara noastra, cea mai cunoscuta fiind in satul Viscri, din județul Brașov. Acum am stat și noi de vorba cu doi antreprenori și cu primarul de acolo pentru a vedea cum vad ei viitorul zonei dupa ce au ajuns, iata, „vecinii” Regelui Regatului…

- Noul rege al Marii Britanii va continua sa fie interesat de Romania la fel ca inainte, considera Eugen Vaida, președintele Fundației Prințului Charles. Suveranul are aici doua proprietați, la Viscri (Brașov) și in Valea Zalanului (Covasna).

- Regele Charles al III-lea, noul suveran al Marii Britanii, este profund legat de Romania, nu numai prin legaturile sale de sange, ci și prin atașamentul fața de natura și arhitectura rurala autentica de aici. Are proprietați in Transilvania și a fost unul dintre cei mai vizibili promotori ai turismului…

- Natura este darul Romaniei pentru Europa, a transmis ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, care a vizitat Parcul Vacaresti, pe care il considera „un succes ecologic”. Intr-un interviu acordat Asociatiei Parcul Natural Vacaresti, Noble a afirmat ca nu se vorbeste atat de des pe cat ar…

- Fostul premier Viorica Dancila va participa, duminica, la Brașov, la Marșul Pacii. Evenimentul este organizat de Partidul Națiune Oameni Impreuna. Traseul pentru Marșul Pacii este Livada Postei – Str. Muresenilor – Piața Sfatului – Str. Republicii – Bd. Eroilor – Livada Postei. Membrii fondatori ai…