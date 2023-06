Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul portughez Ruben Neves a semnat vineri un contract cu echipa saudita Al-Hilal, informeaza news.ro.Ruben Neves (26 de ani) a evoluat la Wolverhampton, in Premier League, iar trecerea lui la echipa din Arabia Saudita a fost oarecum neasteptata, data fiind varsta sa. Al Hilal nu a comunicat…

FC Rapid a anuntat, vineri, ca l-a imprumutat pe Catalin Cirjan de la Arsenal Londra, pentru un sezon, cu optiune de cumparare.

- Marius Șumudica (52 de ani), acum antrenor la Al Raed, in Arabia Saudita, a numit cele 3 echipe din campionatul romanesc cu care ar semna: Rapid, CS Universitatea sau Petrolul. De la desparțirea de Astra, pe care a facut-o campioana in 2016, Șumudica a mai avut o singura experiența in Romania, un scurt…

- Catalin Cirjan (20 de ani), mijlocaș aflat sub contract cu Arsenal, se pregatește la baza din Berceni a celor de la FCSB. Catalin Cirjan, mijlocașul dorit de Adrian Mutu la Rapid, se afla zilele acestea in Romania. Se pregatește la baza din Berceni alaturi de Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul celor de…

Farul Constanta a perfectat primele transferuri inaintea urmatorului sezon din Superliga.Atacantii Rivaldinho si Nicolae Carnat au semnat contracte valabile pentru urmatorii 3 ani cu Farul, conform News.ro.

- Bucurie fara margini la Constanța. Farul este noua campioana a Romaniei. Echipa lui Gica Hagi a invins cu scorul de 3-2 pe FCSB, dupa un meci spectacol. Farul a caștigat titlul de campioana a Romaniei, dupa un meci de senzație. A fost condusa cu 2-0, dar a revenit spectaculos și a reușit sa invinga…

- Foștii internaționali Basarab Panduru (52 de ani) și Viorel Moldovan (50 de ani) au comentat informația momentului in fotbalul romanesc: Rapid vrea sa-i aduca in Giulești pe Mario Balotelli, Alen Halilovic și Catalin Cirjan. Viorel Moldovan crede ca aceste transferuri nu vor putea aduce titlul in Giulești,…