Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, politisti din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase Dolj și Secției 6 Poliție Craiova au efectuat o percheziție la domiciliul unui tanar, de 26 ani, din Craiova, banuit de efectuarea de operațiuni cu articole pirotehnice fara drept. Potrivit primelor informații…

- In aceasta dimineața, polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 2 au pus in aplicare un mandat de percheziție domiciliara in Orașul Voluntari, județul Ilfov, intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului…

- Peste 500 de articole pirotehnice au fost ridicate in vederea confiscarii de politistii din Negresti Oas de la un barbat care nu a putut prezenta niciun fel document de provenienta, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare. "Politistii din cadrul Sectiei Politie…

- Politistii din Alba au efectuat 8 percheziții domiciliare, au indisponibilizat 293 de kilograme de articole pirotehnice și au constatat 12 infracțiuni. O persoana a fost reținuta. Masurile au fost luate in cadrul actiunii “Foc de Artificii”. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 23 decembrie, politistii Serviciului…

- Politistii din Alba au efectuat 8 percheziții domiciliare, au indisponibilizat 293 de kilograme de articole pirotehnice și au constatat 12 infracțiuni. O persoana a fost reținuta in cadrul acțiunii “Foc de Artificii”. In cadrul actiunii “Foc de Artificii”, politistii din Alba au efectuat 8 percheziții…

- Politistii galateni au depistat si indisponibilizat peste o tona de articole pirotehnice, iar cinci persoane s-au ales cu dosare penale pentru detinerea si comercializarea acestora fara drept, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, in perioada 15-18…

- Aproximativ 60 de kilograme de articole pirotehnice au fost gasite de politisti in masina unei firme de curierat, in conditiile in care societatea in cauza nu este autorizata sa efectueze operatiuni cu materii explozive, potrivit buletinului de presa remis vineri de Inspectoratul de Politie Judetean…

- Politistii au desfasurat sute de actiuni operative, controale, verificari si perchezitii pentru sanatatea publica, prin prevenirea, descoperirea si sanctionarea ilegalitatilor savarsite in domeniul explozivilor si substantelor periculoase si de la inceputul anului au confiscat peste 26 de tone de articole…