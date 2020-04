Olt: Supraveghere aeriană la Slatina şi Drăgăneşti-Olt Un elicopter al Inspectoratului General de Aviatie a survolat duminica mai multe zone din Olt, printre care municipiul Slatina si orasul Draganesti-Olt, pentru a monitoriza respectarea masurilor prevazute in ordonantele militare, aceasta fiind prima astfel de actiune in judet de la instaurarea starii de urgenta, potrivit reprezentantilor Institutiei Prefectului Olt. In judetul Olt au avut loc si peste 300 de actiuni de verificare a modului in care persoanele aflate in autoizolare la domiciliu si carantina respecta aceste masuri, cat si controale privind respectarea restrictiilor de circulatie.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

