Olt: Șofer prins drogat la volan Polițiștii Serviciului Rutier Olt, in timp ce desfașurau activitați specifice pe Drumul Național 64, in comuna Pleșoiu, au oprit joi noapte pentru control un autoturism condus de un tanar, de 23 de ani, din municipiul Slatina, județul Olt. In urma testarii cu aparatul DrugTest, au reieșit indicii cu privire la posibila prezența a unei substanțe psihoactive. Șoferul a fost condus la o unitate medicala pentru recoltarea de probe biologice, in vederea stabilirii cu exactitate a consumului substanței interzise. Polițiștii au intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducerea unui… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

