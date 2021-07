Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 17 autovehicule au fost avariate si unul a fost distrus in urma unei explozii produse marti dimineata la o dubita, pe o strada din municipiul Ramnicu Valcea, din cauza deflagratiei fiind afectate si geamuri si elemente de protectie de la apartamente din trei blocuri din zona, informeaza…

- Un tanar in varsta de 21 de ani, din Dragasani, a murit inecat intr-un lac din comuna Vitomiresti, vineri dupa-amiaza, corpul acestuia fiind gasit de scafandri la o adancime de aproximativ 10 metri, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu,…

- Trei masini din municipiul Galati au fost avariate, dupa ce furtuna violenta din cursul noptii a prabusit copaci peste ele, informeaza, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita. Potrivit acestuia, in urma manifestarii fenomenelor…

- La fata locului au ajuns mai multe echipaje SMURD. In urma impactului cu terasa de la etajul unu, femeia are hemoragie masiva.Pompierii au executat manevre de resuscitare, insa fara succes.„Femeie, 70 de ani, gasita in stop cardio-respirator, au fost executate manevre de resuscitare, fara rezultat favorabil”,…

- La fata locului au ajuns mai multe echipaje SMURD. In urma impactului cu terasa de la etajul unu, femeia are hemoragie masiva.Pompierii au executat manevre de resuscitare, insa fara succes.„Femeie, 70 de ani, gasita in stop cardio-respirator, au fost executate manevre de resuscitare, fara rezultat favorabil”,…

- La fata locului au ajuns mai multe echipaje SMURD. In urma impactului cu terasa de la etajul unu, femeia are hemoragie masiva.Pompierii au executat manevre de resuscitare, insa fara succes.„Femeie, 70 de ani, gasita in stop cardio-respirator, au fost executate manevre de resuscitare, fara rezultat favorabil”,…

- Un porumbel prins cu o ata de acoperisul unei cladiri din municipiul Slatina a fost salvat, miercuri, de pompieri cu ajutorul autospecialei de interventie la inaltime, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, intr-o postare pe Facebook.

- Un porumbel prins cu o ata de acoperisul unei cladiri din municipiul Slatina a fost salvat, miercuri, de pompieri cu ajutorul autospecialei de interventie la inaltime, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, intr-o postare pe Facebook.