- Aparatorii lui Gheorghe Dinca si Stefan Risipiteanu au cerut, vineri, la Tribunalul Olt, unde a fost termen pentru verificarea masurilor preventive in cazul celor doi, arest la domiciliu pentru Dinca si control judiciar pentru Risipiteanu, insa cel din urma a spus ca nu vrea control judiciar, deoarece…

- Gheorghe Dinca si Stefan Risipiteanu raman in arest preventiv, potrivit incheierii pronuntate vineri, la Tribunalul Olt, unde cei doi au avut termen privind verificarea masurilor preventive, masura putand fi...

- Avocatul lui Gheorghe Dinca a cerut, vineri, la Tribunalul Olt, arest la domiciliu pentru clientul sau. In schimb, Stefan Risipiteanu, acuzat in același dosar, le-a spus judecatorilor ca nu vrea sa mearga acasa pentru ca nu are bani, anunța Mediafax.Potrivit unor surse judiciare, aparatorul…

- Este oficial - Gheorghe Dinca nu mai vrea sa stea in spatele gratiiilor. Acuzat de 8 infracțiuni printre care și omor și viol, Dinca a cerut Tribunalului Olt sa il plaseze in arest la domiciliu, dar și sa ștearga de pe lista cu acuzații care i se aduc violarea Alexandrei Maceșanu și ucidere Luizei…

- Gheorghe Dinca si Stefan Risipiteanu, ambii trimisi in judecata in stare de arest preventiv, vor fi prezentati vineri la Tribunalul Olt pentru verificarea masurilor preventive. Dinca este acuzat ca le-a ucis pe cele doua fete - Luiza Melencu si Alexandra Macesanu - in locuinta sa din Caracal si a fost…

- Principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, Gheorghe Dinca, a fost adus vineri la DIICOT, dupa ce ieri le-a spus procurorilor ca nu a ucis-o pe Luiza Melencu și ca fata a fost luata din casa de un barbat și de o femeie, relateaza Stiripesurse.Dinca a ajuns in jurul pranzului la sediul DIICOT…

- Familia lui Gheorghe Dinca are un trecut controversat. Mai exact, fiica acestuia, Daniela, pe care procurorii au audiat-o de cateva ori, in cazul Caracal. Autoritațile incearca și in prezent sa faca lumina in ancheta care a zguduit Romania, odata cu dispariția Alexandrei Maceșanu și a Luizei Melencu.…