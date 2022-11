Olly Murs a lansat single-ul “I Hate When You’re Drunk”. Este una dintre piesele remarcabile de pe viitorul sau album „Marry Me”, lansat pe 2 decembrie. Melodia a fost scrisa de Olly, David Stewart și Jessica Agombar, produsa de David Stewart și mixata de Ash Howes. Piesa este un pop imn si o vom canta cu toții de pe acoperișuri de Craciun. La urma urmei, este sezonul pentru a fi Olly! Am fost cu toții acolo, stanjeniți de un prieten, ruda sau partener care a baut prea mult. A dansat pe mese! A cantat prost la Karaoke! A povestit aceleași povești mereu! „Marry Me” este primul album nou al lui…